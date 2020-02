Morador de Anahy é morto com três golpes de faca

O homem de 47 anos foi assassinado a facadas na madrugada desta terça-feira (18), em Anahy.

A vítima foi atingida por três golpes de faca, segundo o que informou a Polícia Militar.



A equipe, logo após ser acionada ao local do crime deu início as buscas na região e então prendeu o suspeito ainda com a arma utilizada para matar Iron da Silva Coelho.



O acusado está preso e deve responder por homicídio. A motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades.



O corpo de Iron foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel.

Fonte: Catve