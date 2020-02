Agência do Trabalhador de Ubiratã informa vagas de trabalho disponíveis

10 VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Atribuição: executar as atividades operacionais de área conforme normas de boas práticas de fabricação, a fim de cumprir o plano de produção estipulado pela empresa, 08:48 horas de trabalho, e segunda a sábado com uma folga durante a semana e ensino fundamental incompleto. Gênero feminino ou masculino. Deficiência do colaborador deve possibilitar a execução das atividades da empresa.

01 VAGA DE VENDEDORA PARA ATUAR EM EMPRESA NO RAMO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA, ÓTICA E CHAVEIROS:

Horário de trabalho comercial, ensino médio, faixa etária de 25 a 45 anos, boa aparência, comunicativa, extrovertida, saber lidar com desafios, e entrevista na agência do trabalhador em data e hora a ser marcada pela empresa.

01 VAGA DE VENDEDOR INTERNO EM EMPRESA NO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E DERIVADOS:

Experiência na atividade, ensino fundamental, CNH AB, horário comercial, gênero feminino ou masculino e entrevista na empresa durante o experiente.

01 VAGA DE VENDEDOR EXTERNO EM EMPRESA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINTURA EM GERAL:

Produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, ensino fundamental, CNH AB, horário de trabalho comercial, gênero masculino e as entrevistas serão realizados na empresa no expediente comercial.

01 VAGA DE AUXILIAR DE LIMPEZA:

Com experiência comprovada em carteira, em empresa de lanches, para realizar serviços de limpeza internas e externas, não fumar, responsável, gênero feminino, trabalhadora e entrevista na própria empresa a partir das 17:30 horas.

01 VAGA DE VENDEDORA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS FEMININO E MASCULINO:

Artigos de viagem, sapatos e sandálias, experiência na atividade, ensino médio e persistente, CNH AB, saber lidar dom desafios e entrevista na própria empresa em qualquer horário.

01 VAGA DE VENDEDOR EXTERNO:

Com experiência em vendas de tecnologia e sistemas, responsável por visitar clientes diariamente realizando venda dos produtos da empresa, realizar de merchan (propaganda da marca) e do planejamento diário de suas vendas. CNH B, veiculo próprio, ensino médio e realizar viagens, envio de currículo para analise da empresa e salário + comissão, depreciação do veículo e vale combustível.

01 VAGA DE VENDEDOR PRACISTA/EXTERNO:

Com experiência comprovada em carteira, em empresa no ramo de bebidas, atuará em rota que será definida pelo empregador, horário de trabalho das 07:40 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, ensino médio, faixa etária acima de 18 anos, gênero masculino, CNH “A”, necessário realizar viagens e benefício de vale refeição.

01 VAGA DE CHAPISTA DE LANCHONETE:

Com experiência na atividade, não fumar, responsável, gênero feminino ou masculino, faixa etária de 18 a 35 anos, horário de trabalho das 17:30 as 24:00 horas, trabalhadora, atentar para normas e procedimentos de qualidade, higiene e saúde e entrevista na empresa a partir das 17:30 horas.

01 VAGA DE AUXILIAR DE COZINHA:

Para atuar em empresa que trabalha na área de lanches e derivados, experiência na atividade comprovada em carteira, gênero feminino ou masculino, faixa etária de 18 a 35 anos. Entrevista será realizada na empresa a partir das 17:30 horas.

01 VAGA DE MOTORISTA ENTREGADOR:

Para atuar em empresa no ramo de bebidas em geral, ensino fundamental, CNH “AB”, horário de trabalho a combinar na entrevista que será realizada na própria empresa, diferencial ter conhecimento nos bairros do município, exercer atividades com boa vontade e afinco e gênero masculino.

02 VAGAS DE CONSULTOR DE NEGÓCIOS E VENDAS:

Para atuar em empresa do ramo de consultoria empresarial em telefonia, realizar telemarketing, atendimento telefônico a clientes e não clientes, ensino médio incompleto, horário comercial, atividades internas e externas, CNH “AB” servirá como diferencial, necessário posse de notebook, realizar vendas e acompanhar o pós venda, empresa realizará treinamento aos aprovados e entrevista na empresa.

01 VAGA DE AUXILIAR DE COZINHA:

Para atuar em empresa no ramo de alimentação, realizar todas as atividades da categoria no ambiente do restaurante, ensino fundamental, ter vontade de trabalhar, horário a combinar na entrevista, trabalhar em conformidade com normas de qualidade, segurança, higiene e saúde e entrevista na empresa das 08:30 as 10:30 e das 14:00 as 15:30 horas.

02 VAGAS DE AUXILIAR DE PADEIRO:

Para exercer função na linha de produção em empresa de fabricação de produtos de panificação industrial, ensino fundamental, experiência é diferencial, gênero masculino e faixa etária até 30 anos. Horário de trabalho: uma vaga das 06:00 as 12:00 e outra das 12:00 as 18:00 horas.

A Agência do Trabalhador informa que as vagas disponíveis relacionadas acima, podem ser encerradas a qualquer momento, dependendo exclusivamente das empresas que solicitaram sua abertura.