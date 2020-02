Policia prende suspeito de homicídio ocorrido na última sexta feira em Juranda

Depois de quatro dias do assassinato de José Aparecido da Silva, que foi morto brutalmente com disparos de arma de fogo na cidade de Juranda, tendo o corpo incinerado dentro de um veículo, a Polícia Civil de Ubiratã efetuou, na tarde desta terça-feira (18), a prisão temporária do principal suspeito de ter praticado o crime.



Paralelamente a isso, com o apoio da Polícia Militar das duas cidades, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços situados em Juranda, onde foi encontrada uma arma de fogo, sendo o proprietário autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.



A Polícia Civil ainda apura eventual participação de outras pessoas no intento criminoso e deverá aprofundar as investigações nos próximos dias.



O inquérito policial deverá ser concluído em até trinta dias.