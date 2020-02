“Rei do Furto” é preso com objetos furtados em lojas de Ubiratã

Um morador de Goioerê foi flagrado pela equipe da Polícia Militar com vários objetos furtados, que estavam no interior de um veículo Renault Clio, na Rua Marinho Tavares, no Jardim Primavera.

Após a divulgação da apreensão, representantes de duas lojas da cidade de Ubiratã se apresentaram como donos dos objetos. Em uma das lojas foram levados mais deR$6mil em mercadorias (mais de uma centena de peças de roupas).



Em seu depoimento, o homem confessou ter realizado dois arrombamentos em Goioerê nos últimos dias, um no Girafa Lanches, de onde levou 10 kg de carne, e outro no Kuia Sushi, onde pegou dinheiro e bebidas.



O autor do furto não teve o nome revelado pela polícia, mas o Goionews apurou que ele é conhecido como “Rei do Furto”, pela prática constante deste tipo de crime. Ele estava usando tornozeleira eletrônica.

Fonte: Goionews