Vectra é roubado em assalto na cidade de Anahy

Um veículo Vectra de cor preta com placas ARB4E82 foi tomado em assalto a uma residência no início da noite desta terça feira na cidade de Anahy.



Segundo informações, dois homens armados invadiram uma residência, dando voz de assalto onde pediram as chaves do veículo. Em posse do veículo empreenderam fuga pela rodovia PR474 no sentido a Ouro Verde do Piquiri.



Equipes da Polícia Militar de Anahy solicitaram apoio das equipes de Iguatu e Corbélia e saíram em diligências na tentativa de localizar os bandidos mas até o momento nada foi encontrado.



Informação sobre a localização do veiculo podem ser repassadas imediatamente para a Polícia através do telefone 190.

Fonte: Portal Corbelia