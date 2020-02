Carnaval movimenta positivamente setores da economia de Ubiratã

Nos últimos anos, Ubiratã ficou conhecida na região e no Paraná por prover um dos melhores e mais bem organizados carnavais. Entretanto, carnaval não significa só festa. Além de diversão, o evento que este ano completa 8 anos também é responsável por movimentar positivamente a economia do município. Além da movimentação em torno dos foliões e seus blocos, o Carnaval da Seringueira, já tradicional em Ubiratã, oferece outras oportunidades de negócios e aquece a economia local. Com a vinda, especialmente de jovens e de muitas pessoas de diversas cidades da região para participar da festa, muitas empresas locais acabam se beneficiando do evento e faturando mais, o que também é um dos objetivos do Carnaval da Seringueira como evento do turismo de Ubiratã. Nos dias da festa, setores como de hotelaria, bebidas, alimentação, lanches, costureiras que adaptam os abadás, lanchonetes, além de prestadores de serviços, tem um acréscimo no movimento de seus respectivos negócios e acabam aumentando suas fontes de renda nesta época.

A festa, promovida pela administração municipal, com um baixo custo, traz uma opção de diversão para a população, incentivando o turismo, o que vem a promover um grande impacto na economia da cidade. Para a população ubiratanense, os dias festivos proporcionam um lazer com qualidade e segurança, como também movimentam a economia recebendo um fluxo intenso de foliões.

O carnaval da Seringueira é uma das manifestações populares mais democráticas, a qual permite a participação de vários setores da sociedade. É um fenômeno que traz o benefício da inclusão social e da integração entre as comunidades e as pessoas, visto que abre espaço para a manifestação cultural da população e entretenimento livre e gratuito e com muita segurança para todos.