Cena de filme: inquilino deixa apartamento e dono encontra armas e munições

Proprietário de apartamento localizado em Francisco Beltrão, viveu uma verdadeira cena de filme nesta quarta-feira (19) ao ir vistoriar apartamento em que há sete meses residia um inquilino.



De acordo com o locador, o locatário entrou em contato com ele para entregar as chaves do apartamento, pois já não tinha interesse em residir no local. Ambos, combinaram de se encontrar e a chave foi então entregue ao dono.



O proprietário foi até o apartamento para verificar o estado de conservação em que se encontrava, bem como se não haviam estragos, sendo que ao chegar percebeu que um dos quartos encontrava-se trancado.



Como não tinha as chaves, optou por arrombar a porta, sendo que de imediato encontrou diversas armas de fogo e munições.



A Polícia Militar foi acionada, e contabilizou todo o armamento.



Foram localizados, um revolver, cal .38 special; uma pistola, cal .380; uma pistola, cal 9mm; uma espingarda, cal 12; uma carabina, cal .32; uma arma artesanal, do tipo caneta, calibre .22; um coldre de tecido para revolver; sendo que todas as armas estavam municiadas e prontas para usar.



Também foram encontrados munições intactas: 40 munições cal 12; seis munições cal .40; 73 munições cal .22; 48 munições cal .38; 84 munições cal 380; 32 munições cal .9mm; três munições cal .32; e munições deflagradas: três munições cal .32; seis munições cal 380; 10 munições cal .38.



Além, de resquícios de cocaína, e duas balanças de precisão.



Ao verificar os sacos plásticos, foi localizados sacos específicos para o transporte de drogas.



Após, foi deslocado até o 21º BPM para confecção da documentação e posteriormente o material apreendido foi encaminhado até a 19ª SDP para providências.



O dono possui o contrato de locação, e no local existem câmeras de segurança.

Fonte: Catve