Filho mata o pai a facadas na área rural de Londrina

Aparecido Fogari de 57 anos morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho, na noite de quarta-feira (19), na estrada Monte Sinai, área rural de Londrina.



O autor das facadas também se feriu e teve que ser encaminhado ao Hospital Universitário, com ferimento em tórax provocado também por golpes de faca. No hospital o jovem de 25 anos confessou aos policiais militares que matou o pai após discutir com ele.



O corpo do pai foi encontrado na sala da residência, com duas perfurações na região do tórax. Socorristas do Siate foram acionados, porém apenas constataram a morte da vítima.



O Instituto Médico-Legal de Londrina recolheu o corpo de Aparecido para exames de necrópsia. Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima estava com mandado de prisão em aberto por homicídio.



A motivação do desentendimento ainda é desconhecida. O caso é investigado pela Polícia Civil. Assim que o filho deixar o hospital ele será interrogado pelo delegado responsável.