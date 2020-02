Policiais atiram em jovem após ameaça com faca em Corbélia

Ao avistar a equipe policial, o rapaz atentou contra a equipe armado com uma faca e durante o tumulto os policiais precisaram atirar contra o mesmo para poder conte-lo.



Ele foi rapidamente atendido pelas equipes do PAM, e posteriormente encaminhado ao Hospital Santa Simone para fazer raio-x. aparentemente ele passa bem.

Segundo informações repassadas, o rapaz causou bastante transtorno no município de Braganey nos últimos dias. Na última noite ele teria atentado contra familiares e tentou os expulsar da residência onde residem.

Ele é o principal acusado de tirar a vida de um homem no bairro Jardim Vera Lúcia em um bar no dia 09/02.

Na ocasião ele estava na cena do crime depois do ocorrido e populares suspeitaram do mesmo e o entregaram à polícia. Ele foi solto na mesma noite devido a falta de provas.

Depois de solto, para evitar represália ele foi para o município vizinho onde ficou até está manhã.

Fonte Portal Corbélia