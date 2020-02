Jovem morre soterrado ao cair em moega de soja em Boa Esperança

O trabalhador Renato Henrique da Silva Noronha, de 27 anos, perdeu a vida tragicamente nesta quinta-feira (20) ao ser soterrado ao cair em uma moega de soja em uma cooperativa em que trabalhava na cidade de Boa Esperança.

Uma outra pessoa também trabalhava no local no momento do acidente, mas conseguiu se salvar, porem Renato não teve a mesma sorte.

O corpo do jovem foi retirado cerca de 15 minutos depois, porém já sem vida. O jovem morreu por sufocamento.

A morte de Renato gerou comoção nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram sua morte prematura. Renato deixa esposa e um filho pequeno.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para exame de necropsia.

Com Informações do Tribuna do Interior