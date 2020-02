Campina da Lagoa realiza arrastão de combate à dengue durante o recesso de carnaval

Temendo um avanço da Dengue no município, a Administração Municipal de Campina da Lagoa realizou nesta segunda-feira (24), de carnaval um arrastão que envolveu cerca de 200 servidores de todas as secretarias, com início às 08:00 Horas da manhã na Praça João XXIII.

Os servidores e voluntários percorreram pontos estratégicos na cidade recolhendo objetos que acumulam água parada nas residências e passeios públicos do município. Estes objetos foram recolhidos e tiveram a correta destinação indicada pela Secretaria de Meio Ambiente.

Foi informada na página oficial do município no Face book que ação faz parte do Plano de Contingência estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde frente ao aumento no número de casos de dengue no município, já passando de 150 casos, sendo considerado estágio de epidemia.

Os moradores foram orientados a não deixar em seus quintais objetos que possa acumular água e colaborar com a coleta seletiva que recolhe uma vez por semana estes objetos e na sequência, dão a destinação correta.

Várias notificações foram feitas e em alguns casos de reincidência foram lavradas multas pela equipe de Endemias. “Para que haja sucesso nas ações que vem sendo realizada pela Administração é importantíssimo a adesão de toda a comunidade.” Comentou um dos servidores que estiveram a campo nesta segunda.

A Dengue é uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, pode ser assintomática, algumas pessoas confundem com gripe, em sua forma mais grave pode levar a morte.

Fonte: Ruderson Ricardo – Portal O Vale