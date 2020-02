Criança morre após ser baleada no interior do Paraná

A tragédia aconteceu no final de semana e chocou a cidade de Apucarana. A criança de apenas 11 anos morreu após ser baleada acidentalmente. O crime aconteceu no Residencial Solo Sagrado.

Conforme a Polícia Militar (PM), o menino foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, porém não resistiu e morreu.

A PM acionou a Polícia Civil e também o Instituto Médico Legal, IML. O menino, Luiz Gustavo da Silva, teria sido atingido enquanto brincava na casa de um jovem de 15 anos, e um disparo acidental atingiu o peito do garotinho.

Após o sepultamento da criança, populares revoltados com a morte de Luiz Gustavo, quebraram móveis e atearam fogo na casa do adolescente suspeito de atirar e matar o menino.



A Polícia Militar foi acionada para conter as manifestações de vingança por causa da morte do menino. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para controlar as chamas.

Com informações: TN Online