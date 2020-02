Idoso é preso por estuprar criança de 10 anos no Paraná

Um idoso de 77 anos foi preso no Jardim Boa Vista em Cambé, acusado de estupro de vulnerável, de uma criança de 10 anos.



Segundo a Polícia Militar, só foi possível a prisão do idoso, pois o irmão da vítima percebendo o “sumiço” foi procurá-la, e encontrou a criança no quarto do idoso sendo estuprada, e correu chamar a mãe que também estava no local.



O acusado, é casado com a avó das crianças, porém não é avô de legítimo da pequena.



Quando a equipe da Polícia chegou ao endereço, o homem havia saído do local. Em patrulhamento, ele foi localizado na Estrada da Esperança, no Jardim São Paulo, em Cambé.



No momento da prisão, o homem afirmou que essa era a segunda vez que havia mantido relações sexuais com a garota. Já os familiares acreditam que isso ocorreu por várias vezes, uma vez que, a mãe e a vítima morou por algum tempo na casa do idoso em Londrina.



Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé, e segue preso e a disposição da Justiça.