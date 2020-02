Homem é encontrado morto no interior de residência em Mamborê

Um homem de 69 anos, morador da cidade de Mamborê, identificado como Geraldo Pietmika, foi encontrado morto no interior de sua residência na manhã desta quinta-feira (27). A casa onde foi encontrado o corpo fica localizada na Avenida Paulino Ferreira Messias, próximo a Sanepar.

Popularmente conhecido como “Geraldinho”, a vítima foi encontrada por um familiar. Pietmika morava sozinho na residência, e segundo informações, há cerca de três dias não era mais visto na cidade.

Devido à falta de informações, um parente da vítima resolveu ir à sua casa na manhã desta quinta-feira, como não respondia ao chamado, a porta do imóvel foi arrombada. O corpo do homem estava no banheiro da casa, em estado de decomposição.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil. O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão foi acionado para recolher o corpo. Somente exame de necropsia vai confirmar a causa da morte.

O caso foi repassado à Polícia Civil que investiga a situação.

Fonte: Walter Pereira – com informações de Marcelo Chagas – Cidade Destaque