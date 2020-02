Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na PR 575 em Nova Aurora

Um homem identificado como sendo Miguel Borges, estava sinalizando a PR 575 quando foi atropelado no início da tarde desta quinta-feira (27) e acabou vindo a óbito. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu entre Nova Aurora e o distrito de Pamitópolis. De acordo com informações da Defesa Civil de Nova Aurora, o homem, de 35 anos, trabalhava na sinalização da rodovia quando foi atropelado por um veículo. No carro estavam pai e filho que seguiam de Palmitópolis para uma unidade de saúde no município.



Equipes do Samu e da Defesa estão no local e prestam os primeiros atendimentos às vítimas que estavam no carro.



O corpo do homem será encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel.