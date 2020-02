CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro 2020; veja os confrontos da 1ª rodada

Vai rolar a bola para o Brasileirão 2020. Antes do início da disputa, os torcedores puderam matar a curiosidade e conhecer a tabela com os 380 jogos que movimentam a liga mais disputada do mundo. Os confrontos foram divulgados durante o conselho técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, que foi realizado nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer entre os dias 2, 3 e 4 de maio, que formam a data-base dos jogos de estreia dos 20 times. Atual campeão, o Flamengo receberá o Atlético-MG, no jogo que marca a abertura do Brasileirão. A partida é ainda uma reedição da final do Brasileiro de 1980, assim como o duelo entre Palmeiras e Vasco da Gama, em São Paulo, que repetem o confronto que decidiu o título de 1997.

Confira todos os jogos da primeira rodada do Brasileirão Série A 2020:

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Palmeiras x Vasco da Gama

Santos x Red Bull Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Grêmio x Fluminense

Sport x Ceará

Coritiba x Internacional

Fortaleza x Athletico

Goiás x São Paulo

Após 38 rodadas de disputa, os torcedores conhecerão o campeão brasileiro de 2020. A rodada final do Brasileirão está marcada para o dia 6 de dezembro. Quer saber exatamente qual será o caminho do seu time na luta pelo título mais disputado do mundo? Clique abaixo e veja!

