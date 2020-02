COM A PRESENÇA DE MUNICÍPIOS, 3ª COPA COMCAM/SICREDI TEM ABERTURA SIMBÓLICA

Consagrado como o maior evento esportivo amador da região de Campo Mourão, a Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), fez o lançamento simbólico da 3ª Copa Comcam/Sicredi na manhã desta sexta-feira (28), após eleição para presidência da entidade. O evento reuniu prefeitos e dirigentes esportivos de vários municípios da região. Na ocasião foi feita a apresentação da taça oficial da competição aos participantes.

“A Copa Comcam/Sicredi é uma conquista e fomos agregando. Já tínhamos o Sicredi como patrocinador máster e no ano passado conseguimos trazer também a Viação Garcia para fazer o transporte dos atletas. Muitos municípios tinham dificuldades de transporte e isso foi sanado com esta parceria”, falou o ex-presidente da Comcam, Edenilson Miliossi, que coordenou os preparativos da Copa neste ano.

O gerente regional do Sicredi em Campo Mourão, Cirineu Varollo, que participou da abertura, elogiou a organização do evento e destacou que a Copa tem o poder de agregar os municípios. “Somos parceiros porque acreditamos na força do esporte. Muito mais que o lado comercial, o evento tem também a confraternização entre os municípios”, falou, ao informar que o Sicredi é parceiro de vários outros eventos sociais. “Nos sentimos lisonjeados de fazer parte deste projeto e agradecemos o convite para participarmos novamente este ano”, ressaltou. Na ocasião, a empresa Viação Garcia disponibilizou um dos ônibus de sua frota para ser apresentado aos participantes.

O novo presidente da Comcam, prefeito de Ubiratã, Haroldo Duarte, mais conhecido como Baco, lembrou que seu município apoiou a Copa Comcam/Sicredi desde a primeira edição. “A Copa Comcam/Sicredi é melhor que muitos campeonatos que acontecem no Estado pela sua organização. E vem cumprindo seu objetivo que é resgatar o esporte amador na região. A Comcam está de parabéns pela iniciativa”, falou.

Os vereadores de Ubiratã, Rafael Bartz (presidente da Câmara), Aparecido Paula, Harri Tholken e Ivone Jorge, também se fizeram no evento realizado na manhã desta sexta-feira (28), em Campo Mourão. Os secretários Osmar Pires (Gabinete) e Nicanor Kimura (Esporte e Lazer) também marcaram presença.

JOGOS

A 1ª rodada da Copa Comcam/Sicredi será neste domingo (1º) com os seguintes duelos: Barbosa Ferraz x Fênix; Luiziana x Iretama; Moreira Sales x Peabiru; Ubiratã x Goioerê; Engenheiro Beltrão x Terra Boa; Farol x Boa Esperança; Araruna x Roncador; e Campo Mourão x Corumbataí do Sul. Os jogos iniciam simultaneamente às 15h45.

Com informações da Assessoria Comcam