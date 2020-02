ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERTOLI RECEBEU MELHORIAS E ADAPTAÇÕES

A Escola Municipal João Bertoli – Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais, recebeu melhorias e adaptações necessárias para melhor atender os alunos.

A escola localizada na comunidade São João oferece atendimento no período letivo no turno vespertino, atendendo inicialmente 36 crianças.

A escola tem dualidade de prédio com Escola Estadual do Campo São João.

As melhorias aconteceram em parceria com a comunidade, com o objetivo de melhorar a acomodação e aprendizagem das crianças ali atendidas.