Homem que transportava cigarros no carro é encontrado morto em Goioerê

O homem de 61 anos foi encontrado morto, dentro do carro, vítima de disparos de arma de fogo na tarde de quinta-feira (27), na área rural de Goioerê, região de Campo Mourão.



Corpo foi localizado pelo agricultor que suspeitou do veículo Fiat Pálio estacionado em meio à plantação de soja, às margens da PR 180, nas proximidades do quilômetro 210.



Segundo relatos do agricultor, o homem estava caído dentro do carro, imóvel e com várias marcas de sangue.



A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e constatou que a vítima já estava morta, apresentando perfurações por arma de fogo no rosto e tórax.



A lataria do carro também foi atingida pelos tiros. Alguns pacotes de cigarros contrabandeados foram encontrados no interior do veículo.



O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal de Campo Mourão. A vítima foi identificada como José dos Santos Gois.



A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar autoria e motivação do homicídio. Até o momento ninguém foi preso.

Fonte: Catve