Abertas inscrições para curso gratuito de informática básica na Biblioteca Municipal

Os interessados em participar de um curso de informática básica, totalmente gratuito, já podem procurar a Biblioteca Pública Municipal Cecília Meireles de Ubiratã, a partir desta segunda-feira, dia 02 de março, e efetuar a inscrição. O curso pelo SENAR, em parceria com a Biblioteca Pública Municipal Cecília Meireles/Espaço Cidadão e Sindicato Rural Patronal, acontecerá nos dias 30 e 31 de março e nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 13 e 14 de abril de 2020, no período da manhã, das 8:00 as 12:00 horas ou na tarde das 13:30 as 17:00 horas.

As inscrições estão abertas a partir de 02 de março e quem tiver interesse pode ir até a biblioteca, na Rua Floriano Peixoto, anexo ao Centro Cultural, para obter maiores informações ou ligar na Biblioteca (3543-1260) ou no Sindicato Rural Patronal (3543-1894). Serão abertas duas turmas. O curso é destinado para pessoas a partir dos 14 anos. As vagas limitadas.

