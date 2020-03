Ação conjunta entre polícias Militar e Civil recupera instrumentos musicais avaliados em mais de R$ 20 mil em Campo Mourão; um suspeito de receptação foi encaminhado à delegacia

Um homem de 52 anos suspeito de receptação de instrumentos musicais foi encaminhado para a delegacia em uma ação conjunta entre policiais pertencentes ao 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM) e policiais civis da 16º Subdivisão Policial de Campo Mourão.

Ele é suspeito de receptação de instrumentos musicais avaliados em mais de R$ 20 mil. A ação foi conduzida após uma vítima do estado de Santa Catarina entrar em contato com a Polícia Militar em Campo Mourão e relatar que dois instrumentos musicais que haviam sido furtados dele em 2018 estavam anunciados em um site de vendas, por um morador de Campo Mourão.

Os dois equipamentos, sendo um acordeon e uma pedaleira, ambos da marca Roland, estavam à venda pelo valor de R$ 20 mil. A vítima apresentou a documentação dos objetos e também deu detalhes específicos dos instrumentos furtados, o que facilitou a identificação. Em contato com o anunciante, que é morador do centro de Campo Mourão, este relatou que havia adquirido de uma pessoa na cidade de Blumenau-SC, e que havia pago R$ 7 mil pelos equipamentos. Ainda segundo ele não havia nenhum documento de compra, porém disse que repassaria os dados do vendedor à Polícia Civil posteriormente.

Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para que fossem tomadas as devidas providências.

Comunicação Social 11º BPM