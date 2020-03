Campina da Lagoa: Tentativa de homicídio é registrada na madrugada de sábado

A polícia Militar de Campina da Lagoa foi informada na madrugada deste sábado (29), através de denúncia anônima de que próximo à capela mortuária teria ocorrido disparos de arma de fogo.

Quando a equipe estava a caminho foram acionados via telefone pela equipe de plantão de Urgência e Emergência do Hospital informando que havia dado entrada naquela unidade uma pessoa com ferimentos causados por disparo de arma de fogo.

Ao chegarem no local foi constatado através da equipe de saúde de plantão que se tratava do jovem identificado pelas iniciaos E. A. F., 21 anos de idade, e que o estado de saúde era gravíssimo e estava sendo preparado para ser encaminhado a um hospital de Campo Mourao.

Segundo informações repassadas a equipe policial, a vítima foi socorrido pelo seu pai e por um vizinho com duas perfurações, uma no braço esquerdo e outra na perna direita, que o encaminhou até o hospital consciente.

Segundo o que foi repassado pelo pai, ele acordou após ouvir os disparos e o pedido de socorro do filho momento que saiu para área externa da residência e o avistou caído. Ele puxou seu filho para dentro da casa, que pediu ajuda para vizinhos o levou até o hospital.

Fonte: Portal O vale