Girocóptero cai em Boa Esperança e deixa dois feridos

Um acidente com um girocóptero (também conhecido como giroplanador) foi registrado na tarde deste domingo (1º) na área rural de Boa Esperança. O piloto, identificado por Rafael, que é morador da comunidade Canjarana, no município de Mamborê, fraturou o braço. Um amigo dele também teria sofrido ferimentos no braço.

Informações divulgadas em grupos de rede social que chegaram à Polícia Militar de Boa Esperança é que Rafael teria sobrevoado a região com o filho, depois com a esposa e quando voava com o amigo acabou caindo na cabeceira da pista de aviação agrícola.

Um conhecido do piloto, que também mora em Canjarana, relatou em mensagem de aplicativo que viu quando a aeronave passou sobre a comunidade sentido Boa Esperança. “Estava saindo uma fumaça preta muito esquisita daquele trem e voava numa altura que é não é normal”, disse o homem. As duas vítimas foram socorridas e atendidas no hospital de Boa Esperança.

Girocóptero

Também conhecido como autogiro ou giroplanador, é uma aeronave de asas rotativas com rotores que giram pela ação do ar quando a aeronave está em movimento. A propulsão geralmente é feita por hélices convencionais independente do sistema de rotor.

Fonte: Tribuna do Interior