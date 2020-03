Homem é preso por porte ilegal de arma em Ubiratã

Na noite da ultima sexta-feira (28) a equipe da Rocam realizava patrulhamento pela Rua Princesa Izabel quando avistou um veículo Gol com características alteradas.

Prontamente a equipe realizou abordagem, durante busca veicular nada de ilícito foi encontrado, porém durante a busca pessoal ao condutor foi encontrada em sua cintura, uma pistola calibre 380.

Ao fazerem a consulta do veículo no sistema foi constatado que o mesmo encontrava-se com pendências de licenciamento, os policiais constataram também que o veículo estava com as rodas aro 17 que eram incompatíveis com o original e permitido.

Ao constatar que o condutor não possuía o porte de arma expedido por órgão competente os policiais deram voz de prisão e encaminhou o sujeito juntamente com a arma de fogo a Delegacia da Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis, já o veículo foi apreendido e lavrada as receptivas notificações.

Os nomes do envolvido não foi divulgados pelas autoridades com base na nova Lei de Abuso de Autoridade que entrou em vigor na virada do ano impedindo que policiais divulguem nomes e as imagens de criminosos que ainda não foram condenados pelos crimes que estão sendo acusados.

Fonte: 2º CIA da Polícia Militar de Ubiratã