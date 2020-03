Número de infectados por novo coronavírus na China ultrapassa 80 mil

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na China continental já excedeu a marca de 80 mil.



Autoridades sanitárias chinesas afirmam que mais 42 pessoas morreram devido ao coronavírus na província de Hubei, nesse domingo (1º), elevando o total de mortes no país para 2.912.



Foram registradas 202 novas infecções pelo vírus, elevando o total de contágios para 80.026. Entre os novos casos, seis foram encontrados fora da província de Hubei. O número de novos pacientes registrados fora da província permaneceu em apenas um dígito, por 4 dias consecutivos.



O líder da equipe de especialistas das autoridades sanitárias chinesas, Zhong Nanshan, e outros pesquisadores publicaram uma análise do coronavírus em um periódico médico dos Estados Unidos.



Os especialistas afirmam que mais da metade das 1.099 pessoas infectadas na China até 29 de janeiro não apresentaram febre quando foram hospitalizadas.



Os pesquisadores também informam que 17,9% de 877 pacientes sem sintomas graves não apresentaram nenhuma anormalidade em exames de raio-X e outros testes.



Eles insistem que as pessoas permaneçam alertas, já que esses fatores tornam difícil o diagnóstico nos estágios iniciais da infecção.

Agência Brasil