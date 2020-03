Polícia Militar recupera cerca de 40 mil litros de combustíveis que havia sido roubada na sexta-feira

Uma carga de 40 mil litros de combustível que havia sido roubada na sexta-feira (28) na cidade de Califórnia foi recuperada pela Polícia Militar na cidade de Quinta do Sol, no início da tarde de sábado. Os policiais chegaram até o local após a empresa proprietária do caminhão informar que o sistema de rastreamento havia mostrado que ele tinha ficado parado por algumas horas no município de Quinta do Sol, possivelmente em um barracão desativado. Conforme as informações da empresa, o veículo já havia sido localizado em outra cidade, porém sem a carga. Com base nas informações equipes da PM de Quinta do Sol, Fênix, Barbosa Ferraz, Engenheiro Beltrão e Patrulha Rural de Campo Mourão foram para o local e visualizaram um rapaz no barracão, porém ele correu para uma mata ao perceber a presença dos policiais. No galpão foram verificados três reservatórios com combustíveis. No local também foram encontrados equipamentos e acessórios relacionados à carga. Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local para coletar mais informações sobre o crime. Ainda durante a ocorrência os policiais localizaram um documento pertencente a um homem, possivelmente o que fugiu com a chegada da PM. Uma equipe foi endereço do suspeito, porém um morador da residência informou que ele não se encontrava. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e tomou todas as medidas cabíveis em relação ao caso.

Comunicação Social 11º BPM