189 CASOS: Ubiratã registrou aumento da Dengue na última semana

De acordo com o boletim do dia 28/02/2020 foram notificados 515 casos suspeitos desde janeiro deste ano, sendo 189 confirmados, 98 descartados e 228 aguardam resultado. Houve aumento dos casos em todas as regiões da cidade, na área rural e no distrito de Yolanda.

Estão sendo realizados os bloqueios com vistorias dos agentes de saúde nas regiões dos casos suspeitos e confirmados; e realizado também “fumacê” com bomba costal nas proximidades dos casos confirmados.

Mesmo com muitas campanhas e orientações, ainda há muitos recipientes com larvas nos quintais somente nos últimos 15 dias foram notificados 138 locais com larvas.

Pedimos a colaboração da população para que verifiquem seus imóveis e terrenos; mantenham as calhas limpas e sem água acumulada, os ralos com pouco uso devem ser vedados, coletor de agua atrás da geladeira devem ser lavados toda semana, pneus não podem ser descartados na rua ou em terrenos, guarde-os em local protegido da chuva ou faça furos para não acumular água.