Administração municipal deu posse a 24 aprovados no concurso de 2016 e 2018

Foi realizada na manhã de segunda-feira (02), na sala de reuniões da Secretaria da Educação, a posse de 24 novos servidores públicos municipais. A posse é referente ao concurso público realizado em 2016 e em 2018 que até então estava suspensa por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Na oportunidade, o TCE/PR, determinou que município não efetuasse novas nomeações até que retornasse ao índice de despesa com pessoal dentro do limite prudencial que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, a Administração Municipal, através da atuação direta do prefeito com apoio dos vereadores, em viagem a Curitiba, durante audiências com os conselheiros, comprovou a real situação do município devido ao aumento considerável de novos moradores no município e as dificuldades enfrentadas pela perda considerável de receita devido a não contagem da população pelo IBGE no ano de 2015 e também a necessidade da contração dos servidores para aturem em setores de fundamental importância para a população.

Foram empossados nos cargos: Auxiliar Educacional, Merendeira, Professores, Auxiliar de Serviços Diversos, Psicólogo, Operador de Máquinas e Jardineiro que atuarão nas secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e Serviços Urbanos.

POSSE

Durante a posse, a responsável pelo setor de Recursos Humanos, Maria Roseneis Lima, informou aos novos servidores assuntos relacionados sobre a legislação que rege o funcionalismo público, seus direitos e deveres. O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco deu boas vindas e desejou um bom trabalho a todos no serviço público. O comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Ubiratã, Tenente Fernando José Weiber da Silva se fez presente e prestigiou o ato de posse dos novos servidores.

OS 24 NOVOS SERVIDORES FORAM EMPOSSADOS NOS SEGUINTES CARGOS:

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

AUXILIAR EDUCACIONAL

– Dayane Pereira de Souza

– Maria Aparecida da Silva Carlota

– Cleidecyr Asman Yoshida

– Maria Inês da Silva

– Patila Alencar Makiyama

– Sueli Ferreira Borges Vieira

MOTORISTA

– Sidney Sartor Silva

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

MERENDEIRA

– Aline de Melo

– Anna Alice Lerach Rocha Correa

– Maria Aparecida Feminino Silva

– Maria Bernadete de Morais Vidal

– Daiane dos Santos de Oliveira

PROFESSORA

– Deodata Carnieli Fraga da Silva

– Maíra Rodrigues de Souza

– Maria Lucilia Alves de Azevedo

– Juliane Vargas Tomé

AUXILIAR DE SECRETARIA

– Ellen Cristina dos Santos Galdino

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

– Geovani Ruciel de Almeida Luz

– Jair Eduardo Campos Colombani

– Jeferson Nogueira da Rocha

PSICÓLOGA

– Vanessa Aparecida Lopes Leal

OPERADOR DE MÁQUINAS

– Marcio de Souza Carvalho

– Márcio Ferreira

JARDINEIRO

– Thiago Coelho Fagundes.