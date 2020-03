Conselho de Saúde aprova as contas da Secretaria de Saúde

O Conselho de Saúde de Ubiratã se reúne mensalmente para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação de suas políticas e ações.

Tem representação dos usuários, profissionais de saúde, entidades da sociedade civil, prestadores de serviço e governo.

Nesta semana foi apresentado o Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre do ano 2019 no que se refere a execução financeira e aos serviços realizados em 2019. Os dados são apresentados, as dúvidas são discutidas e assim se dá a aprovação.

Além da responsabilidade de analisar e aprovar o Plano Municipal de Saúde e aprovar o Relatório de Gestão que são ferramentas imprescindíveis para recebimento de recursos e para gestão da Secretaria de Saúde, os assuntos debatidos nas reuniões alavancam ideias e ações que objetivam melhorar a saúde pública direta ou indiretamente. Um exemplo disso foi a sugestão da reunião acontecida no último dia 13/02 na Câmara de Vereadores que mobilizou todos os seguimentos da sociedade civil no intuito de combater o mosquito da dengue.

As reuniões são muito produtivas, visto que nelas são trazidas aos conselheiros informações internas da Secretaria de Saúde, enquanto os conselheiros nos trazem informações externas dos serviços e assim vai se construindo uma saúde cada vez melhor.