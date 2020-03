Vem aí a quarta edição do Mega Movimento do Esporte de Ubiratã

De 13 a 15 de março, a Administração Todos Juntos Rumo ao Futuro, através da Secretaria do Esporte e Lazer irá realizar o maior evento esportivo da história de Ubiratã: a 4ª edição do Mega Movimento do Esporte promete agitar o município e a região com a participação de equipes que disputarão o Brasileiro de Futevôlei, Brasileiro de Handebol, Regional de Vôlei de Praia, Regional de Basquete 3 por 3, Regional de Handebol de Areia e Municipal de Kart. Haverá ainda parque de diversões infantil, praça de alimentação com Food Truck e apresentações com shows musicais.

E o Mega Movimento do Esporte também estará no distrito de Yolanda: No dia 14, as 9 horas da manhã, inauguração do complexo esportivo de Yolanda, com Futebol Society e Regional de Futebol de Base e Regional de Malha.

O 4° Mega Movimento do Esporte de Ubiratã é uma realização da Secretaria do Esporte e Lazer – Administração Todos Juntos Rumo ao Futuro.