Alunos de Ubiratã mobilizados no combate à Dengue

No dia 28 de fevereiro o CMEI Arte de Crescer e a Escola Municipal Cleide Maria Zamprônio, desenvolveram ações contra a dengue, com apoio da Secretaria de Saúde do município.

Com atividades ministradas pelo professor Ricardo Akkache Sequeira, foram abordados assuntos relacionados à dengue: como e onde o mosquito coloca seus ovos; a importância de ajudar a cuidar do seu quintal e comunidade; e como eu posso contribuir no combate contra a dengue.

As atividades no CMEI Arte de Crescer foram desenvolvidas no pátio da escola. Já na Escola Cleide Maria Zamprônio, os alunos e professores saíram em um mutirão pelo conjunto JK coletando possíveis focos do mosquito (copos jogados olá rua, sacolas plásticas…).

“Para vencermos à dengue, é necessário juntarmos nossas forças para acabar com lugares onde o mosquito possa se desenvolver. Se cada um cuidar da sua parte vamos vencer está batalha”.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES