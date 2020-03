Conheça as vantagens de ser mesário voluntários nas eleições

Já pensou em ser mesário voluntário? Além de contribuir com o processo democrático brasileiro, quem trabalha nas eleições tem uma série de vantagens. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, preparou uma explicação completa para orientar os interessados. Conheça as vantagens:



É possível validar o serviço como horas complementares nas instituições de ensino superior conveniadas; isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais; direito a dois dias de folga a cada dia trabalhado como mesário, sem perder salário. Os dias de treinamento também contam como dia trabalhado e vantagem em caso de empate em concurso público, quando previsto no edital.



Como se inscrever:



Basta fazer o cadastro no site do TRE-PR ou comparecer ao cartório eleitoral em que o eleitor estiver inscrito. Mas para se candidatar é preciso ter mais de 18 anos em situação regular do título de eleitor.



Quem não pode



Os candidatos ao cargo político e os parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau inclusive, e também o cônjuge; os membros de diretórios de partidos políticos, caso exerçam função executiva; as autoridades e agentes policiais funcionários no desempenho de cargos de confiança do Poder Executivo; os que pertencem ao quadro de servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral.



O primeiro turno das eleições municipais acontecerá em 4 de outubro, e o segundo turno, em 25 de outubro. Eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

