Pintura de faixas na Rodovia Ercides Rossetto garante mais segurança aos usuários

Recentemente foi concluída mais uma fase de recape asfáltico na Rodovia Ercides Rossetto, importante via de ligação entre a cidade de Ubiratã ao Distrito de Yolanda. Dentro do convênio que contemplou a segunda etapa da obra estava previsto a sinalização horizontal da via com pintura de faixa somente nas laterais conforme determina a legislação, o que foi executado na última semana. Com a pintura das faixas refletivas, os usuários poderão percorrer a rodovia com mais segurança, tanto durante o dia, como principalmente no período noturno. Foram executados 7,8 quilômetros de faixas, da Vila Arco até um quilometro adiante da ponte do Rio Carajá. Em breve, também será executada a pintura das faixas no trecho até o Distrito de Yolanda, bem como na parte inicial da via, depois que for concluído todo o recape.