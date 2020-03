Balanço atualizado: Brasil tem 531 casos suspeitos de coronavírus; Paraná está com 13, dos quais 7 são em Curitiba

O Ministério da Saúde divulgou, ontem (4), novo balanço da situação do coronavírus no País.

Não há mudança no cenário nacional, ou seja, não há elementos que indiquem a circulação do coronavírus no país.

Até o momento, 315 casos foram descartados e outros 531 são suspeitos para coronavírus e são investigados.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou uma atualização no meio da tarde, com 13 casos suspeitos sob investigação, um a menos que um dia antes, quando eram 14. Desse total, 7 são em Curitiba.

Um caso de Curitiba foi descartado. Já a Secretaria Municipal da Saúde da Capital divulgou balanço com sete casos ainda suspeitos.

Também foi confirmado, pelo Ministério da Saúde e as secretarias de saúde de São Paulo (estadual e municipal) do terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem colombiano, de 46 anos, que mora em São Paulo. Em fevereiro, o paciente visitou a Espanha, Itália, Áustria e Alemanha.

Informações extraídas do Bem Paraná