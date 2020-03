Condutora força ultrapassagem e se envolve em acidente na BR 369

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (04), quando a motorista de um veículo Astra, com placas de Rancho Alegre do Oeste, tentou realizar uma ultrapassagem forçada.

Ao tentar ultrapassar uma carreta, por pouco não se choca com outra carreta que vinha em sentindo contrário, quando tentava retornar para a pista, acabou tocando a traseira de seu veículo na carreta, que estava sendo ultrapassada.

O Astra acabou saindo da pista e capotou até parar em meio a lavoura. Apesar do veículo ter ficado bastante danificado, a condutora que estava sozinha sofreu apenas pequenas escoriações. Ela foi socorrida primeiramente pelo Cabo Willian do Destacamento da Polícia Militar de Juranda que vinha logo atrás do Astra, juntamente por mais alguns motoristas que presenciaram o acidente e em seguida acionaram a equipe Samu de Ubiratã, que encaminhou a condutora para a Santa Casa de Ubiratã.

O acidente aconteceu na BR 369, no trecho entre o Distrito de Rio Verde e Juranda.

No momento do acidente o Astra seguia de Ubiratã para Rancho Alegre do Oeste, onde reside a condutora.

Fonte: DPM de Juranda – 11º BPM – 2º CIA de Ubiratã