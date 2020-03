Corpo de jovem desaparecida é encontrado pela polícia e marido confessa o crime

“Um feminicídio foi registrado na cidade de Barbosa Ferraz. O crime aconteceu durante o fim de semana, mas o caso só veio à tona nesta quarta-feira (4), quando a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo da jovem Vanessa Machado Ferreira, 27, que estava desaparecido desde domingo à noite. O marido da vítima, Ailton Mendes dos Santos (idade não informada), confessou ser o autor do crime.

Após matar a própria mulher durante um desentendimento entre o casal, o homem enterrou o corpo no meio de uma mata, às margens de uma plantação de milho, próximo a comunidade Pocinho. O corpo da vítima foi encontrado após o homem ser preso como suspeito e ter confessado o crime. Foi ele quem indicou a polícia o local onde enterrou a vítima. Devido ao estado avançado de decomposição, Vanessa foi sepultada ainda na tarde de quarta-feira. O crime bárbaro chocou a cidade.

Em depoimento à Polícia Civil, Aílton relatou a polícia detalhes do crime. Ele disse que sua esposa teria chegado em por volta das 22h30 de domingo (1) e tiveram uma discussão. Ele falou que a mulher chegou embriagada, dizendo que estava se relacionando com outro homem e que sairia de casa.

O réu confesso informou ainda que Vanessa o teria chamado para acompanhá-la até o local onde se encontraria com o amante, na estrada para o distrito de Pocinho. Em seguida os dois teriam partido ao suposto local em uma Honda Biz da jovem. Ele relatou que após sair do asfalto e entrar na estrada, seguiram por mais cerca de dois quilômetros e entraram em uma propriedade rural, onde seguiram por cerca de mais 300 metros. Disse que iniciou uma discussão com a esposa no local, e após ela tê-lo ofendido, entraram em luta corporal e ele a atacou com um ‘mata leão’, matando a mulher estrangulada.

Aílton disse que ao perceber que havia matado a jovem, retornou para a cidade, pegou uma pá, um enxadão e um saco de cal, voltou ao local, cavou uma cova em meio à mata e enterrou o corpo. Após o crime, o homem seguiu até uma propriedade rural na região do bairro São Judas e desovou a Biz em uma represa.

O homem se encontra preso na delegacia de Barbosa Ferraz. Seu depoimento está sendo analisado pela polícia. O Corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para exame de necropsia e liberado posteriormente a familiares para o sepultamento.

