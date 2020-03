Delegado mata a esposa e a enteada e é preso em flagrante

O delegado Erik Busetti, de 45 anos, foi preso em flagrante por matar a esposa, a escrivã de polícia Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos, e a filha dela, uma adolescente de 16, Ana Carolina Souza. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (04) na Av. Marechal Mascaranhas de Moraes, no bairro Atuba, em Curitiba.

O homem teria atirado contra a esposa e a enteada durante uma discussão. As duas morreram abraçadas, no quarto do sobrado da família, segundo o apurado pela Banda B. Ainda estava na casa uma menina de nove anos, filha do casal, que foi poupada.

Após cometer o crime, o delegado levou a filha para os vizinhos, afirmando que tinha feito uma ‘besteira’. Ele teria ameaçado se matar, mas desistiu e ligou para a polícia confessando o crime. Crime aconteceu em condomínio no bairro Atuba

O delegado estava lotado na Delegacia do Adolescente de Curitiba. Uma coletiva de imprensa com mais detalhes será dada na manhã desta quinta-feira.

