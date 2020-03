Dengue chega a 113 casos em Ubiratã, quase 5 mil na região e 11,2 mil notificações

4.740 casos confirmados e 11.200 notificações. Estes são os números atualizados referentes à dengue na região de Campo Mourão, segundo último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. O aumento é de 17,5% em relação à semana passada, que tinha 4.034 casos. De acordo com o os dados, 24 dos 25 municípios da Comcam estão com casos confirmados da doença. Apenas Farol segue sem nenhuma confirmação.

“São 706 casos a mais em uma semana só. Ou seja, a situação é preocupantíssima”, falou a chefe de Vigilância Sanitária da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, Alessandra Granado. Barbosa Ferraz lidera a quantidade de casos na região: 1.068 confirmações.

Para ‘frear’ a doença, Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, e agentes de endemias das cidades de Corumbataí do Sul, Luiziana, Iretama, e Farol, fizeram uma força tarefa nessa quarta-feira (4) na cidade. A ação reuniu mais de 30 profissionais que fizeram arrastões, eliminação de criadouros com larvicida, recolhimento de lixos que possam servir de criadouros ao Aedes aegypti, mosquito vetor da doença, aplicação do fumacê com UVB costal, entre outras ações.

Os municípios com casos da doença na Comcam são Barbosa Ferraz (1.068); Quinta do Sol (703); Engenheiro Beltrão (692); Nova Cantu (578); Juranda (569); Peabiru (338); Iretama (248); Ubiratã (113); Campo Mourão (103); Terra Boa (95); Campina da Lagoa (64); Goioerê (49); Araruna (28); Roncador (27); Fênix (16); Boa Esperança (13); Janiópolis (9); Moreira Sales (7); Mamborê (6); Corumbataí do Sul (4); Luiziana (3); Rancho Alegre do Oeste (3); Altamira do Paraná (2); e Quarto Centenário (2).

Até esta semana seis municípios já haviam decretado situação de emergência por causa da dengue na região: Altamira do Paraná, Barbosa Ferraz, Engenheiro Beltrão, Iretama, Roncador, e Nova Cantu. A medida varia nestas cidades entre três meses (90 dias) a 6 meses (180 dias), e visa acelerar as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, dispensando licitações e contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta a situação e de prestação de serviços relacionados ao controle da doença e ao seu vetor.

Epidemia



Esta semana o Paraná passou para o patamar de epidemia, com 44.441 casos confirmados da doença e 113.488 notificações. O aumento semanal nos dois indicadores é de 27,32% e de 18,3%, respectivamente. Os óbitos por dengue também aumentaram nesta semana – de 23 para 30.

São sete novos óbitos confirmados que atingem pessoas de várias faixas etárias: uma adolescente de 14 anos, de Marechal Cândido Rondon, portadora de doença autoimune; um homem de 33 anos, de Guaíra, sem comorbidades; uma mulher de 45 anos, de Medianeira, com obesidade e artrose; outra mulher de 45 anos, de Alto Paraná, com hipertensão e lúpus; uma mulher de 66 anos, de Barbosa Ferraz, com diabetes, hipertensão e doença cardíaca; um homem de 72 anos, de Maringá, com doença renal crônica e um homem de 95 anos, de Colorado, com hipertensão arterial.

A situação de epidemia no Paraná também é confirmada pela incidência que é hoje de 336,21 por 100 mil habitantes. A incidência, no mesmo período, entre 2015/2016 era de 82,9% por 100 mil habitantes.

No total, 106 municípios estão em epidemia, 15 a mais que na semana anterior. Estão em situação de alerta para a dengue 47 municípios, 14 entraram para esta relação a partir da publicação do boletim de hoje. Nesta semana a Secretaria está fazendo a distribuição para os municípios de unidades de larvicida (pyriproxyfen), produto usado por agentes de vigilância na remoção de criadouros. A larvicida foi enviada pelo Ministério da Saúde e os municípios receberão de acordo com a necessidade apontada pelo registro de casos e atividades programadas.

