Ronaldinho Gaúcho é acusado de usar documentos falsos no Paraguai

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis Moreira são acusados pelas autoridades paraguaias de usarem documentos e passaportes falsos no país vizinho.

O Ministério Público e a Polícia compareceram a um hotel resort, na cidade de Lambaré, onde eles estão hospedados, para fiscalizar os documentos. O flagrante ocorreu na noite de ontem. Eles estariam no Paraguai a convite de do dono de um cassino. Eles ficaram sob custódia no hotel durante a noite, mas não são considerados presos.

Segundo o jornal ABC Color o empresário Wilmondes Souza Lira foi detido por ter providenciado os documentos falsos.