Veja as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Ubiratã

10 VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Atribuição: executar as atividades operacionais de área conforme normas de boas práticas de fabricação, a fim de cumprir o plano de produção estipulado pela empresa, 08:48 horas de trabalho, e segunda a sábado com uma folga durante a semana e ensino fundamental incompleto. Gênero feminino ou masculino. Deficiência do colaborador deve possibilitar a execução das atividades da empresa.

01 VAGA DE VENDEDOR INTERNO EM EMPRESA NO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E DERIVADOS:

Experiência na atividade, ensino fundamental, CNH AB, horário comercial, gênero feminino ou masculino e entrevista na empresa durante o experiente.

01 VAGA DE VENDEDOR EXTERNO EM EMPRESA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINTURA EM GERAL, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR:

Ensino Fundamental, CNH AB, horário de trabalho comercial, gênero masculino e as entrevistas serão realizadas na empresa no expediente comercial.

01 VAGA DE VENDEDORA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS FEMININO E MASCULINO, ARTIGOS DE VIAGEM, SAPATOS E SANDÁLIAS:

Experiência na atividade, ensino médio e persistente, CNH AB, saber lidar dom desafios e entrevista na própria empresa em qualquer horário.

01 VAGA DE VENDEDOR EXTERNO COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS DE TECNOLOGIA E SISTEMAS:

Responsável por visitar clientes diariamente realizando venda dos produtos da empresa, realizar merchan (propaganda da marca) e do planejamento diário de suas vendas. CNH B, veículo próprio, ensino médio e realizar viagens, envio de currículo para analise da empresa e salário + comissão, depreciação do veículo e vale combustível.

01 VAGA DE VENDEDOR PRACISTA/EXTERNO COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA:

Em empresa no ramo de bebidas, atuará em rota que será definida pelo empregador, horário de trabalho das 07:40 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, ensino médio, faixa etária acima de 18 anos, gênero masculino, CNH “A”, necessário realizar viagens e benefício de vale refeição.

01 VAGA DE CHAPISTA DE LANCHONETE COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE:

Não fumar, responsável, gênero feminino ou masculino, faixa etária de 18 a 35 anos, horário de trabalho das 17:30 as 24:00 horas, trabalhadora, atentar para normas e procedimentos de qualidade, higiene e saúde e entrevista na empresa a partir das 17:30 horas.

01 VAGA DE MOTORISTA ENTREGADOR PARA ATUAR EM EMPRESA NO RAMO DE BEBIDAS EM GERAL:

Ensino Fundamental, CNH “AB”, horário de trabalho a combinar na entrevista que será realizada na própria empresa, diferencial ter conhecimento nos bairros do município, exercer atividades com boa vontade e afinco e gênero masculino.

02 VAGAS DE AUXILIAR DE PADEIRO PARA EXERCER FUNÇÃO NA LINHA DE PRODUÇÃO EM EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL:

Ensino Fundamental, experiência é diferencial, gênero masculino e faixa etária até 30 anos.

Horário de trabalho: uma vaga das 06:00 as 12:00 e outra das 12:00 as 18:00 horas.

02 VAGAS DE EXECUTIVO DE VENDAS EM EMPRESA DE COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA:

Liderar equipes, prospectar novas revendedoras, equipe de revendedoras 55 RA, ensino médio, CNH “AB”, veículo próprio, empreendedora MEI e a entrevista será realizada na agência do trabalhador de Ubiratã (PR) em data a ser definida pela empresa.

01 VAGA DE MOTORISTA ENTREGADOR PARA ATUAR EM ENTREGA A DOMICÍLIO DE LANCHES E OUTROS PRODUTOS DA EMPRESA

E no período de folga, auxiliar nos serviços diversos, CNH “A” ou “AB”, vaga permanente, horário de trabalho das 17:30 as 24:00 horas, conhecer os bairros da cidade, saber manusear máquina de cartão, ensino fundamental e as entrevistas serão realizadas na empresa após as 17:30 h.

01 VAGA DE EMPREGADA DOMÉSTICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, LAVAR ROUPAS, COZINHAR:

Com experiência comprovada em carteira de trabalho, informar 2 referências, horário de trabalho de segunda a sexta feira, trabalhadora será registrada e ligar para o celular (44) 9 9164-4262 para marcar horário da entrevista que será realizada na residência após as 17:30 horas.

A Agência do Trabalhador informa que as vagas disponíveis relacionadas acima, podem ser encerradas a qualquer momento, dependendo exclusivamente das empresas que solicitaram sua abertura.