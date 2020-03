Homem morre, esposa e filho ficam feridos em batida frontal na BR 369

Uma batida frontal deixou uma pessoa morta e outras três feridas na BR 369 em Corbélia na noite desta quinta-feira (05).

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) um veículo Sedan tentou ultrapassagem forçada, bateu na lateral de uma moto e ao perder o controle da direção bateu de frente com um caminhão. Na sequência uma carreta também se envolveu no acidente. A batida foi tão violenta que o carro virou um emaranhado de ferros, o motor foi arrancado e parou cerca de 15 metros do impacto.

O condutor do Sedan, foi identificado como Gilmar Cassiano de Souza de 59 anos, ele ficou preso às ferragens e morreu antes de ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros. Também estavam no veículo a esposa de Gilmar de 46 anos e a filha do casal de 22 anos, elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Universitário de Cascavel. A família é da cidade de Nova Aurora.

O condutor da motocicleta de 26 anos, teve ferimentos leves, no entanto foi previamente atendido pela equipe de socorro, mas recusou encaminhamento ao hospital. Equipes de socorristas, Corpo de Bombeiros e PRF prestaram atendimentos.