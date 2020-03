Tragédia: Peça mecânica é arremessada por caminhão e mata criança dentro de carro

Uma menina de apenas nove anos de idade morreu praticamente na hora, em uma tragédia registrada no começo da tarde deste sábado (7), em Morretes, no litoral do Paraná. A criança, identificada como Larife Jacon Zainedir, foi atingida por uma peça automotiva, que foi arremessada em direção ao veículo em que ela estava, na BR-277.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), era por volta das 12h30 quando um caminhão, que seguia sentido Paranaguá, passou por cima de um tambor de freio, que estava no meio da pista, e arremessou o objeto em direção a um Citroen, que estava em movimento logo atrás, no quilômetro 23 da rodovia, na faixa da esquerda. A peça atravessou o parabrisa do carro e atingiu a menina, que estava no banco traseiro.



A peça automotiva saiu pelo vidro de trás do automóvel, mas, por conta da velocidade na rodovia, o impacto contra a criança foi forte e, apesar de ter sido rapidamente socorrida pela concessionária que administra a BR-277, ela morreu ainda no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Paranaguá.