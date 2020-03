Aconteceu nesta terça-feira (10), uma ação de Educação em Saúde Bucal, no CAPS I de Ubiratã. Os pacientes foram orientados pela dentista Teka e a técnica de saúde Bucal Eliane. Os profissionais conversaram com os pacientes sobre a importância da escova, os horários e a forma correta de realizá-lo. Ações como essa estão previstas nas leis que regulamentam os serviços do CAPS e auxiliam na prevenção e promoção de saúde.