“Country A” campeão da 3ª Veteranos Cup

A 3ª Veteranos Cup chegou ao fim neste sábado (7), em grande estilo. “Panorama” e “Country A” protagonizaram uma final emocionante no Estádio Claudinão, com direito até gol contra. O “Country A” venceu a partida e se sagrou campeão com um placar de 2 a 1 de virada, com gols de Ico (contra) e João Paulo. Na equipe do “Panorama” foi Valmir que marcou o único gol.

RESULTADO FINAL DO CAMPEONATO:

1° lugar Country A

2° lugar Panorama

3° lugar São João

O artilheiro da competição foi Maikon da equipe “Quero Quero” e o goleiro menos vazado foi Leizinho, atleta do “Panorama”.

A Veteranos Cup de Ubiratã visa a promoção do esporte como forma de interação social e competição sadia. A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Esportes e Lazer agradecem a todos os atletas participantes e todos os que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso deste campeonato.