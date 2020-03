Foram notificados 625 casos suspeitos de dengue e 266 confirmados em Ubiratã

O alerta é para que cada morador faça uma verificação geral no seu imóvel e terreno e elimine possíveis criadouros, pois a remoção do foco é a medida preventiva mais importante para evitar mais casos de dengue, e deve ser adotada regularmente por todos. Somente nos últimos 15 dias foram notificados 64 imóveis com larvas.

O município vem trabalhando no combate ao vetor da doença, mas é preciso a colaboração da população. É importante verificar também as calhas, estruturas metálicas, lajes de imóveis comerciais, ralos e vasos sanitários sem uso, entre outros. Dengue é grave e pode matar! Não vamos deixar o mosquito vencer em nossa cidade.