IBGE abre 12 mil vagas temporárias para o Censo no Paraná; Em Ubiratã serão 20 vagas para recenseador e 4 para ACM/ACS

O Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE) vai contratar cerca de 12 mil pessoas no Paraná para trabalhar no Censo Demográfico 2020 como Recenseador (10.358 vagas), Agente Censitário Municipal (390) e Agente Censitário Supervisor (1.277). As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado abriram na quinta-feira (5) e seguem até 24 de março. Em Ubiratã serão contratados 4 Agente Censitário Municipal / Agente Censitário Supervisor, sendo que o primeiro colocado do ACM/ACS terá o cargo de ACM. Também serão contratados para realizar o Censo 2020 em Ubiratã 20 recenseadores.

Os recenseadores terão vencimentos por produtividade, calculada com base em critérios relacionados às visitas nos domicílios. A jornada semanal, sem horário fixo, deve preencher pelo menos 25 horas, inclusive nos feriados e finais de semana. O contrato é por três meses, podendo ser prorrogado. O processo seletivo para a função terá um treinamento classificatório e eliminatório de cinco dias. A prova está marcada para 24 de maio. Inscrições: R$ 23,61.

Já o cargo de Agente Censitário Municipal, cuja carga horária é de 40 horas, tem salário de R$ 2.100,00. Sua função é gerenciar o Posto de Coleta, à frente das ações administrativas e técnico-operacionais. A prova está marcada para 17 de maio. O contrato terá duração de cinco meses, podendo ser renovado por até três anos. Inscrições: R$ 35,80.

Para Agente Censitário Supervisor, por sua vez, os vencimentos serão de R$ 1.700,00 também para 40 horas semanais. A data da prova é a mesma do Agente Censitário Municipal, ou seja, 17 de maio. O contrato inicial é de cinco meses, podendo ser estendido por até mais três anos. Inscrições: R$ 35,80.