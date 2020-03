Palmeiras bate algoz corintiano e assume liderança do grupo na Libertadores

O Palmeiras alcançou a segunda vitória na Libertadores na noite de hoje (10). O time paulista derrotou o Guaraní-PAR por 3 a 1, no Allianz Parque. Os gols da vitória sobre o time paraguaio que eliminou o Corinthians antes mesmo da fase de grupo foram marcados pelo atacante Luiz Adriano, todos no segundo tempo. Bobadilla descontou no fim.

A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo agora soma seis pontos no Grupo B da Libertadores. O Guaraní, por sua vez, estacionou nos três pontos, mesmo número do Bolívar-BOL. O Tigre, da Argentina, perdeu os dois jogos disputados até aqui.

O Palmeiras fará a terceira partida na Libertadores na quarta-feira da semana que vem (18), na Bolívia, diante do Bolívar. O duelo terá início às 21h30 (horário de Brasília). Antes, o time volta a campo pelo Paulistão para enfrentar a Inter de Limeira fora de casa. O jogo válido pela décima rodada do Estadual será às 16h30.