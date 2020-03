Secretaria investiga 49 suspeitas do novo coronavírus no Paraná

Boletim foi divulgado na tarde desta terça (10); casos são considerados oficialmente suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, que aponta 33 pessoas monitoradas no estado.

O Paraná tem 49 suspeitas do novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta terça-feira (10). São 16 possíveis casos da Covid-19 a mais em investigação no comparativo com o número de segunda-feira (9), conforme a Sesa.

Os casos só são considerados oficialmente suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. O boletim do ministério desta terça aponta 33 suspeitas no Paraná – uma a menos do que na segunda.

Casos suspeitos por município, segundo a Sesa:

Curitiba: 25

Ponta Grossa: 5

Londrina: 5

Maringá: 4

Foz do Iguaçu: 3

Cascavel: 3

Cianorte: 2

Corbélia: 1

Santo Antônio do Paraíso: 1

Situação no Brasil

O balanço nacional do Ministério da Saúde confirma 34 casos da doença – nove a mais do que no boletim anterior. No país, são 893 suspeitas em investigação.

Conforme o ministério, cinco casos confirmados no país foram transmitidos internamente, ou seja, os pacientes infectados pegaram o vírus dentro do Brasil por contato próximo com pessoas infectadas no exterior. São quatro pacientes em São Paulo e um na Bahia.