Servidores participam de palestra de conscientização sobre uso abusivo de álcool

No último dia 03 de março, a coordenadora e enfermeira do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – Ariady Coneglian, auxiliada pela Franciele Trindade, atendendo convite da psicóloga, Sarita Vergueiro, da Secretaria da Administração, realizou uma palestra para os servidores municipais visando a conscientização sobre uso abusivo de álcool, os reflexos desse no trabalho e suas consequências para a saúde física e emocional. O objetivo foi abrir um espaço de reflexão para que os participantes repensem suas praticas de vida e saúde. Um dos pontos altos da palestra, foi uma explanação sobre um dado de uma pesquisa que diz que um por cento das mulheres que fazem uso de álcool, pelo menos uma vez por semana, tem chance de desenvolver câncer, sobretudo o de mama. Além disso, foi explicado que a recuperação de quem esteja passando por problemas com álcool é possível e o CAPS é meio de ajuda adequado para que se evite o adoecimento.