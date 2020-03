Secretaria de Saúde orienta sobre os cuidados durante a 4ª edição do Mega Movimento do Esporte em Ubiratã, nos dias 13, 14 e 15/03/2020

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, nesta quarta-feira, a situação do novo coronavírus como uma Pandemia mundial. Já temos casos em investigação no Paraná e a cada dia aumenta os casos confirmados no nosso país e no mundo. No dia 11/03, já são 68 casos confirmados de coronavirus no Brasil.

Ubiratã e o Paraná também estão vivendo uma epidemia de dengue. Este ano, o número de casos confirmados de dengue é 42% maior que o ano passado e há confirmação da circulação dos vírus tipo DEN1 e DEN2 em nossa região.

Hoje, dia 11/03/2020, temos 808 casos notificados de dengue, e o número de confirmados é de 299 em Ubiratã. Já ocorreram óbitos por agravos da dengue em nossa região e o município está se organizando para evitar que ocorram casos graves e consequentemente óbitos no município.

Diante desta preocupante situação, a Secretaria de Saúde entrou em contato oficial com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde para avaliação quanto aos cuidados necessários durante o evento desportivo programado em Ubiratã, e no dia 11/03, RECEBEMOS A ORIENTAÇÃO PARA MANTER O EVENTO, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde sobre a prevenção e controle do coronavírus e da dengue.

Assim, orientamos os idosos e as pessoas que tenham alguma morbidade, por serem os grupos com maior mortalidade pelo coronavírus, evitar os locais do evento ou qualquer local com aglomeração de pessoas.

O Setor de Vigilância em Saúde do município irá monitorar e fiscalizar o cumprimento destas orientações, e caso haja algum problema o secretário de esporte será imediatamente comunicado.

FORMAS DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS:

A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:

– Gotículas de saliva;

– Espirro;

– Tosse;

– Catarro;

– Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão com pessoa infectada;

– Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS:

– Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica;

– Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;

– Manter os ambientes bem ventilados;

– Não compartilhar objetos pessoais;

– Evitar aglomerações se estiver doente;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável;

– Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente.

SINAIS E SINTOMAS DO CORONAVIRUS:

– Febre;

– Tosse;

– Coriza;

– Dificuldade para respirar.

Sinais e sintomas da DENGUE:

Os principais sintomas da dengue são:

– Febre alta > 38,5ºC;

– Dores musculares intensas;

– Dor ao movimentar os olhos;

– Mal estar;

– Falta de apetite;

– Dor de cabeça;

– Manchas vermelhas no corpo.

A secretaria de Saúde está acompanhando o cenário nacional em tempo real, qualquer alteração nesta orientação será comunicado imediatamente.

A PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO! CUIDE-SE.